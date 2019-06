Esslingen (red) Wegen Bauarbeiten im Bahnhof Esslingen muss die S1 von Samstag, 8. Juni ca. 1.30 Uhr bis Montag, 10. Juni Betriebsschluss zwischen Esslingen und Bad Cannstatt über die Fernbahngleise umgeleitet werden. Es entfallen die Halte in Mettingen, Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark. Für Fahrgäste, die an diesen Stationen ein- oder aussteigen wollen, fahren Ersatzbusse, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn.

Außerdem entfallen bei der S1 am Samstag, 8. Juni, die Züge Plochingen ab 8.23, 8.53 Uhr und Esslingen ab alle 30 Minuten zwischen 9.33 und 14.33 Uhr bis Schwabstraße sowie Schwabstraße ab alle 30 Minuten zwischen 9.05 und 15.05 Uhr bis Esslingen bzw. Plochingen.