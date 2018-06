ES-OberesslingenOberesslingen wird nicht nur von mehreren Buslinien durchquert, sondern verfügt mit der Hindenburgstraße auch über die bisher einzige Fahrradstraße in Esslingen. Doch auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Autofahrer auf Parkplatzsuche brauchen viel Geduld, Nutzer der Fahrradstraße dagegen gute Nerven und einen Schutzengel – das kam bei einer Umfrage unter Passanten am Lammgartenzentrum heraus.

Anneliese Kächele, 83 Jahre: Ich bin ganz zufrieden mit dem öffentlichen Nahverkehr. Hier gibt es die Linien 101, 102 und 103, deren Haltestellen von meinem Wohnort im Diakonissenweg gut zu erreichen sind. Ich mache aber auch