EsslingenUlrich Henning erinnert sich noch genau an das Telefongespräch am ersten Weihnachtsfeiertag vor mehr als einem Jahr. „Uli, die Stimmen werden immer stärker“, habe ein Flüchtling ihm verzweifelt erzählt. „Ich hoffe, ich werde das Zelt mit den anderen nicht anzünden.“ Henning, der als Ehrenamtlicher Flüchtlinge in Esslingen betreut, reagierte schnell. Er traf sich mit dem Mann, der offenbar psychische Probleme hatte, sprach mit der Sozialbetreuung und dem Landratsamt – und erfuhr kurze Zeit später, dass der Anrufer auf den Vorfall hin in eine Unterkunft in Neuhausen verlegt werden sollte. Henning und seine ehrenamtlichen Kollegen fielen aus allen