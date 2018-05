Esslingen Auf dem Berg würde man das Thema Mobilität gern grundsätzlich angehen. Deshalb hat der Bürgerausschuss seine Zustimmung zum neuen Flächennutzungsplan auch an eine Bedingung geknüpft: Im Gegenzug zum Ja zu neuen Wohngebieten erwartet man in Hegensberg, Liebersbronn, Kimmichsweiler und Oberhof ein Verkehrskonzept. Denn so wie es jetzt ist, soll es nicht bleiben: Der Autoverkehr nehme zu viel Raum ein, der Rad- und Fußgängerverkehr dagegen zu wenig, finden die Bewohner auf dem Berg.

Das liegt aus ihrer Sicht unter anderem daran, dass die Infrastruktur nicht zu dem passt, was sie sich eigentlich vorstellen. So sei die