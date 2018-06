Stuttgart/Esslingen Die Befragung des Angeklagten, dem vorgeworfen wird, seine Bekannte am 26. September vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Mettingen getötet und anschließend die zerstückelte Leiche in den Neckar geworfen zu haben, sei unergiebig gewesen, meinte der psychiatrische Sachverständige Peter Winckler gestern vor dem Stuttgarter Landgericht. Der 76-Jährige habe eine Fassade aufgebaut, um zu verhindern, dass ihm jemand in die Karten schaut. Zumindest leide der zwei Mal geschiedene Familienvater unter keiner Psychose. Der Gutachter hatte den Angeklagten vier Mal in der Untersuchungshaft besucht und über sieben Stunden mit ihm geredet. Immer