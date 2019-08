EsslingenSeit dem 15. April ist die Zollbergstraße in Esslingen voll gesperrt und die Verkehrsteilnehmer müssen trotz des vergleichsweise kurzen Sanierungsabschnitts große Umwege fahren. Mit dem baldigen Ende der Sommerferien rückt nun das Ziel in den Blick, die Straße zu öffnen, sobald der Berufsalltag wieder Einzug hält. Und die Chancen stehen derzeit gut, sofern das Wetter den Fachleuten vom Bau nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. „Wir liegen bisher im Zeitplan“, sagt Tiefbauamtschef Uwe Heinemann und hofft nun weiterhin auf stabile Wetterverhältnisse. Auch für ein weiteres Straßenbauprojekt sieht es gut aus, was dessen Ende mit Ablauf