EsslingenVom kommenden Montag an wird es ernst mit der Vollsperrung der Zollbergstraße. Am 15. April wird diese Verbindung voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien im September dicht gemacht, weil der Hang, in den die Straße einst gebaut wurde, abrutscht und so zur Gefahr wird. Deshalb muss die Straße im oberen Teil auf einer Länge von rund 300 Metern umfangreich saniert werden. Gleichzeitig mit der Sperrung wird der Verkehr großräumig über die Landesstraße 1192 (Aufstiegsstraße) und Adenauerbrücke umgeleitet.

Seit vergangenen Dienstag kündigt sich die Sperrung der Zollbergsteige bereits an, weil auf der Umleitungsstrecke, zu der auch die Adenauerbrücke gehört, Vorkehrungen getroffen worden sind. Wie berichtet, kann man von der Stadt her kommend nicht mehr nach links in Richtung B10 und Sirnau abbiegen. Auf diese Weise soll der Verkehr auf der Brücke beschleunigt werden. Für etwa fünf Monate wird sich die Verkehrssituation in Esslingen also weiter verschärfen. Denn mit der Teilsperrung der Geiselbachstraße und den Baustellen Augustinerbrücke und Vogelsangbrücke ist die Lage ohnehin schon angespannt. Doch der verkehrliche Zustand der Zollbergstraße lasse es leider nicht zu, die Arbeiten zu verschieben, meint Esslingens Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht. Die Gesamtkosten, die sich gegenüber einer früheren Berechnung erhöht haben, werden mit rund 1,52 Millionen Euro veranschlagt. Dafür, dass mit den Bauarbeiten in wenigen Tagen begonnen werden kann, hat der Esslinger Gemeinderat jetzt grünes Licht gegeben.

Weil die Platzverhältnisse auf der Zollbergstraße beengt sind, ist eine halbseitige Sperrung der Verbindung während der Bauzeit nicht möglich. Und weil für die Straßensanierung und eine Bohrpfahlwand als Hangsicherung ein großes Bohrgerät eingesetzt wird, wird es auch nach oben hin knapp. Aus diesem Grund muss die Oberleitung für den Bus samt Verspannungen abgebaut werden. All dies ist nach Aussage der Fachleute nur dann möglich, wenn die Zollberstraße für die kommenden fünf Monate voll gesperrt wird.

Die komplette Sperrung hat viele Auswirkungen

Fahrzeugverkehr: In die Zollbergstraße kann von der Stadtmitte her nur bis zur Straße „Im Holder“ gefahren werden. Die Häuser oberhalb der Baustelle sind nur von Zollberg her erreichbar. Die Gebäude innerhalb des Baufeldes können von Feuerwehr und Krankenwagen angefahren werden. Für Bewohner sind Parkplätze in den meisten Fällen erreichbar, es kann aber je nach Fortschritt der Sanierungsarbeiten zu Behinderungen kommen. Die Umleitung während der Vollsperrung führt großräumig über die B10/Adenauerbrücke und die L1192 (Aufstiegsstraße).

Öffentlicher Nahverkehr: Von der Vollsperrung der Zollbergstraße sind die Linien 113, 118, 119 und 120 betroffen. Die Stadtverwaltung bittet die Fahrgäste, sich über die Abfahrtszeiten über die Aushangfahrpläne, die VVS-App oder die Homepage des Städtischen Verkehrsbetriebes zu informieren.

Die Haltestellen Im Holder und Oberer Eisbergweg entfallen auf allen Linien. Die Haltestelle Zollberg kann durch die Linien 113, 119 und 120 nicht bedient werden.

Bei den Linien 119 und 120 entfallen zusätzlich auch die Haltestellen Mutzenreisstraße und Nellinger Linde. Die Linie 118 erhält zusätzliche Halte an den Stationen Pliensauturm und Maille.

Die Linien 113 und 118 werden ab der Haltestelle Weilstraße über die Hohenheimer Straße umgeleitet und halten erst wieder an der Haltestelle Braungartweg beziehungsweise Eichendorffschule (nur 118). Die Linien 119 und 120 umfahren den Baubereich großräumig und fahren über die Adenauerbrücke.

Linie 113: Montag bis Freitag zwischen 5 und 8.40 Uhr, sowie zwischen 12 und 19.45 Uhr fährt die Linie 113 im Zehn-Minuten-Takt.

In der Nebenverkehrszeit (Montag bis Freitag von 8.40 bis 12 Uhr und ab 20 Uhr, sowie am Wochenende) verschieben sich die Abfahrtszeiten um einige Minuten, um einen möglichst sicheren Umstieg auf die S-Bahn anbieten zu können. Dadurch ist nun auch ein Umstieg auf die S-Bahn in Richtung Plochingen möglich. Weiterhin werden die Busse der Linie 113 ab dem 15. April auch an der Haltestelle Nellinger Linde halten.

Linie 118: Die Linie 118 wird im ganztägigen 30-Minuten-Takt auch während der Bauzeit die Verbindung des Zollbergs, sowohl in West-Ost-, als auch in Ost-West-Richtung sicherstellen.

Linie 119 und 120: Die Abfahrt in Esslingen ZOB in Richtung Denkendorf beziehungsweise Neuhausen ist weiterhin zwei Minuten früher, um die längeren Fahrzeiten über die Umleitungsstrecke auszugleichen.

Nachtverkehr: Der Stadtteil Zollberg wird im Nachtverkehr durch die Linie N13 angefahren. Diese hält an den Haltestellen Mutzenreisstraße und Hochstetter Weg.

Die Linie N19 wird über Berkheim umgeleitet.

Zollberg-Realschule: Aus Ostfildern und Neuhausen wird an Schultagen die Fahrt 7.04 ab Neuhausen Brühlsiedlung der Linie 120 über Scharnhausen und Nellingen zur Mutzenreisstraße in Zollberg geführt (Ankunft 7.28). Schüler aus Denkendorf nehmen die Linie 119 um 7.04 ab Denkendorf Weingartenstraße bis Nellingen Hindenburgstraße. Dort besteht ein Anschluss zur Fahrt der Linie 120 zum Zollberg. Für die Rückfahrt werden Fahrten der Linie 120 um 12.33 und 13.18 ab Mutzenreisstraße nach Nellingen, Scharnhausen und Neuhausen angeboten. In Richtung Denkendorf bestehen Umsteigemöglichkeiten in Nellingen Hindenburgstraße.

Schulzentrum Nellingen: Für die Schüler aus Zollberg und Berkheim, die das Schulzentrum in Nellingen besuchen, werden an Schultagen die folgenden Fahrten angeboten: 7.33 Uhr ab Zollernplatz und 7.35 Uhr ab Mutzenreisstraße zur Stadtbahnhaltestelle Ostfildern. An der Mutzenreisstraße besteht Anschluss mit der Linie 113 aus Richtung Berkheim (an 7.20 Uhr). Rückfahrt mit der Linie 120 um 13 Uhr ab der Stadtbahnhaltestelle Ostfildern zur Mutzenreisstraße (an 13.03 Uhr) und zum Zollernplatz (an 13.06 Uhr). An der Mutzenreisstraße besteht Anschluss an die Linie 113 in Richtung Berkheim (ab 13.15 Uhr).

Radverkehr: Der Radverkehr von der Stadtmitte/Pliensaubrücke her kann in der Pliensauvorstadt über die bestehende Radwegebeschilderung Stuttgarter Straße/Uhlandstraße/Parkstraße in die Spitalsteige geleitet werden. Von dort westlich des Pliensaufriedhofs/Kompostieranlage zur Eichendorffstraße. Die Gegenrichtung kann ebenso genutzt werden.

Fußgänger: Die Fußgänger können die Zollbergsteige nutzen und die Baustelle an der Fußgängerampel queren.