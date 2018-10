EsslingenDie Sanierung der Zollbergstraße und die Baustellen an der Kreuzung Nellinger Linde sowie am Festo-Knoten in Berkheim führen seit geraumer Zeit zu Ausweichverkehr. Dies bekommen insbesondere die Bewohner des westlichen Zollbergs zu spüren. Sie leiden unter starkem Schleichverkehr, der sich durch die Mutzenreis- und die Eichendorffstraße quält. Vertreter der Stadtverwaltung Esslingen haben beim Bürgertreff am Freitag einige Verbesserungen zugesagt. Da jedoch in etwa drei Jahren auch der untere Teil der Zollbergstraße saniert werden muss, müssen weitere Verkehrskonzepte erarbeitet werden.

„Wir haben derzeit im gesamten Stadtgebiet mit