EsslingenAm Dienstag hatte OB Jürgen Zieger seine Gemeinderäte noch in einem Brief auf schlechte Nachrichten vorbereitet. Am späten Montagabend habe der Arbeitsmedizinische Dienst beim BAD – zuständig für die Gesundheit der Lehrer im Land – gemailt, dass der PCB-belastete Hauptbau der Zollbergrealschule nicht mehr weiter benutzt werden sollte. Laut Corina Schimitzek, Leiterin des Staatlichen Schulamts Nürtingen, sei eine Weiterführung des Unterrichtsbetriebs nach den Osterferien nicht mehr tragbar.

Stadt will verlässliche Vorgaben

Der Vertreter des Gesundheitsamts des Landkreisen Esslingen blieb indessen auch bei dem Krisengespräch zwischen Stadt, Schulverwaltung und Gesundheitsamt am Mittwoch offenbar bei seiner Meinung, dass das Gebäude zwar saniert, aber nicht evakuiert werden müsse. „Das hat er uns heute morgen auch noch einmal bestätigt“, so Rathaussprecher Roland Karpentier am Donnerstag. Bis Freitag rechnet er mit einer schriftlichen Stellungnahme der Behörde, die dann auch mit dem Landesgesundheitsamt und dem Regierungspräsidium abgestimmt sei. „Das Gesundheitsamt muss sich hier klar positionieren“, so Karpentier in Anbetracht der auseinander driftenden Bewertungen der beiden Landeseinrichtungen, wie die Stadt mit den Ergebnissen des Gutachterbüros CDM Smith umgehen sollte. „Wir erwarten uns von der Gesundheitsverwaltung auf jeden Fall verlässliche Vorgaben.“ Schließlich gehe es auch darum, welche Messlatte man bei weiteren drohenden PCB-Sanierungen an öffentlichen Gebäuden anlege.

Jörg Sanzenbacher, Vater eines Zollberg-Realschülers, Hinweisgeber auf mögliche PCB-Belastungen an Esslinger Schule und Vertreter des Umweltverbands Feinstaub-Esslingen, hält die vom Landkreis-Mediziner herangezogenen Studien zu dem Thema PCB für verjährt. Er verweist darauf, dass der vom Gutachterbüro CDM Smith explizit kritisierte hohe Wert des dioxinähnlichen PCB 118 in dessen Expertisen gar nicht berücksichtigt sei. Dabei drücke die erhöhte Konzentration von PCB 118 die Maßnahmengrenze für die PCB-Gesamtbelastung auf ein Drittel herunter. „Damit darf die Schule aber auf keinen Fall mehr genutzt werden.“

Eltern fordern Container

„Die Kinder müssen raus aus dem Bau“, fordert auch die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Hildinger. „Schwangere Lehrerinnen haben für das Gebäude Berufsverbot. Aber für unsere Kinder soll es gut genug sein?“ Man bleibe bei der Forderung, möglichst mit Containern zu arbeiten, ein Auseinanderreißen der Schulgemeinschaft sei keine Lösung. Zumal man 60 Kinder aus dem Filderraum gegebenenfalls an die Adalbert-Stifter-Schule in die Pliensauvorstadt bringen müsse – und das bei gesperrter Zollbergstraße. Die Eltern seien jedenfalls in hohem Maße verunsichert. Ein geordneter Schulbetrieb sei angesichts des Lüftens und des daraus resultierenden Krankenstands der Lehrkräfte nicht mehr möglich. Von den anstehenden Prüfungen ganz zu schweigen.

Am Freitag treffen sich Stadt, Schul- und Gesundheitsamt noch einmal. Im Rathaus ist man sich jedenfalls darüber im Klaren, dass man auf jeden Fall Ausweichmöglichkeiten brauchen wird. Schließlich sollen zwei Zimmer mustersaniert werden, wofür die Osterferien nicht reichen. Die Messwerte der möglichen Ausweichquartiere werden wohl erst am Gründonnerstag vorliegen. Aber die Stadt hofft, dass am Freitag feststeht, ob der bislang schon von der Schule genutzte WLB-Anbau schadstofffrei ist. Rektorin Brigitte Krömer-Schmeisser will die Eltern über die Schul-Homepage auf dem Laufenden halten, wie es nach Ostern weitergeht. Und Sabine Hildinger will sich mit ihren Kindern an der nächsten „Fridays-for-Future“-Demo beteiligen: „Da sind sie wenigstens an der frischen Luft.“