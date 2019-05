EsslingenEtwa 30 Eltern aus der stark PCB-belasteten Zollberg-Realschule rund um den Feinstaub- und Anti-PCB-Aktivisten Jörg Sanzenbacher – selbst betroffener Vater – haben Schulbürgermeister Markus Raab gestern vor dem gemeinderätlichen Schulausschuss eine Unterschriftenliste abgegeben, mit der sie auf die sofortige Räumung des Schulhauses drängen. Sie wollen nicht auf die von der Stadt in Aussicht gestellte Containerlösung auf dem Hartplatz der Schule warten. Die Eltern plädieren stattdessen dafür, dass ein Teil der Schüler in dem unbelasteten WLB-Gebäude auf dem Zollberg bleibt und der andere Teil in die ungenutzten Räume der Adalbert-Stifter-Schule