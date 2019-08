EsslingenDie Stadt Esslingen nutzt die Hangsicherungsarbeiten an der Zollbergstraße, um im unteren Bereich der Hauptverkehrsader den Bergauf-Radlern einen geschützten Raum zu verschaffen. Doch die Zweirad-Lobbyisten haben nachgemessen. Und was sie da gesehen haben, hat ihren Puls deutlich in die Höhe getrieben: Auf der Baustelle kamen sie auf nur zwei statt drei Meter Breite – und an einer Engstelle bremst der Pfosten einer Obus-Leitung die bergauf keuchenden Pedaleure sogar annähernd komplett aus. Die Stadt will nachbessern.

Vor der ersten Kehre der Zollbergstraße hat das Tiefbauamt bereits damit begonnen, einen Radstreifen einzurichten.