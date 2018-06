EsslingenDie Vorfreude ist riesig, die Anspannung auch.“ Mit diesem Satz hat ARD-Kommentator Tom Bartels wohl den Gemütszustand eines ganzen Landes zusammengefasst. Nach der Auftaktpleite gegen Mexiko war der Druck auf die deutsche Nationalmannschaft enorm. In einer atemlosen Zitterpartie erkämpften sich Jogis Jungs das 2:1 gegen die Schweden. Eine Niederlage im russischen Sotschi hätte den Deutschen erstmals in der WM-Geschichte bereits in der Vorrunde das Aus beschert.

Um das zu verhindern, fieberten die Fans frenetisch mit: Eine prall gefüllte EZ- WM-Arena bei Hahn Audi Esslingen unterstützte die deutsche Elf mit Leibeskräften. Zurücklehnen war