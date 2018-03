ES-BrühlWenn Diana und Ivica Sajnovic in ihrer neuen Küche stehen, können sie direkt auf den Neckar schauen. „Es ist einfach toll, wenn man Wasser sieht“, findet die junge Frau, die gestern gemeinsam mit ihrem Mann und Töchterchen Iva Rosa die Schlüssel für ihre neue Wohnung in Empfang genommen hat. Die drei sind die ersten Mieter, die an diesem Wochenende in die Neubauten in der Heinrich-Gyr-Straße in Brühl einziehen.

Mit den 94 neuen Wohnungen, welche die Esslinger Wohnungsbau (EWB) seit Januar 2016 auf einem ehemaligen Anwohnerparkplatz direkt am Neckar realisiert hat, „ist zwar der Wohnungsmangel in Esslingen nicht behoben“, sagte