Noch haben die Handwerker das ein oder andere zu tun. Die ersten Bewohner sind aber schon ins Oberesslinger Pflegeheim eingezogen. In einem großen Aquarium im Foyer tummelt sich ein Schwarm Buntbarsche, der sich in seinem neuen Domizil sichtlich wohlzufühlen scheint. „Vor allem für die Arbeit mit unseren Bewohnern mit Demenz sind Fische etwas sehr Wertvolles“, sagt der Geschäftsführer der Städtischen Pflegeheime, Thilo Naujoks. Nachdem das neue Haus mit der offiziellen Bauabnahme am Mittwoch eine wichtige Hürde genommen hat, blickt er der Eröffnung inzwischen gelassen entgegen.

Zentraler