Zeitreise ins Mittelalter

Am 26. November eröffnet der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt – Programm in der ganzen Altstadt

Am 26. November eröffnet OB Jürgen Zieger den Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen. In der gesamten Altstadt lockt ein buntes Programm das große und kleine Publikum.