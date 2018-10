Esslingen Vor oder zurück? Mit dieser Frage schlagen sich Millionen Menschen zwei Mal im Jahr herum, seitdem am 6. April 1980 in der Bundesrepublik zum ersten Mal die Uhr auf Sommer gestellt wurde. Fast ebenso lange kursieren Tipps, wie man sich merken kann, in welche Richtung denn nun am Rädchen gedreht wird. Zahlenfreaks bedienen sich der „2-3-2-Regel“, die besagt, dass der Zeiger im Frühjahr von zwei auf drei Uhr und im Winter dann wieder von drei auf zwei Uhr gestellt wird. Wem das zu kompliziert ist, der erinnert sich lieber an die vergangenen Sommertage. Um die zu genießen, haben die Wirte im Frühjahr ihre Tische und Stühle nach vorne gestellt.