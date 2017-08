Nun sind endlich bei uns die Ferien eingekehrt. Langersehnt, freudig begrüßt. So habe ich es auch in diesem Jahr an „meiner“ Schule erlebt. Hier werden die Kinder mit einem schönen Ritual in die Ferien entlassen und die ganze Schule singt: „Wir haben Ferien, wir machen eine wohlverdiente Pause - Hurra“! So steht der August für eine verdiente Sommerpause und Urlaubszeit.

