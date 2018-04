EsslingenKann eine Zahnwurzelentzündung geheilt werden? Muss man zum Arzt, wenn das Zahnfleisch beim Putzen blutet? Was tun, wenn die Prothese wackelt? Bis zu welchem Alter sind Implantate möglich? Und was tun gegen Mundgeruch und Mundtrockenheit? Wer Fragen zur Zahngesundheit hat, kann sich am Mittwoch, 18. April, an zwei erfahrene Zahnärzte aus dem Kreis wenden. Am EZ-Telefon stehen Michael Gross aus Esslingen und Peter Hill aus Aichwald von 18.30 bis 20 Uhr kostenlos Rede und Antwort. Auch wer eine zweite Meinung zum Behandlungsvorschlag seines Zahnarztes einholen will, kann sich an die Experten wenden.

Gerade ältere Menschen haben oft Probleme