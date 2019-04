EsslingenFahrradfahren liegt im Trend. Immer mehr Menschen steigen vom Auto aufs Rad um oder nutzen in ihrer Freizeit verstärkt den Drahtesel. Doch was für Umwelt und Gesundheit positiv ist, hat auch eine Kehrseite: Die Zahl der Radunfälle steigt. Im vergangenen Jahr gab es im Gebiet des Polizeipräsidiums Reutlingen, zu dem auch der Kreis Esslingen gehört, über zehn Prozent mehr Radunfälle als noch 2017 – und die 1072 Unfälle im Jahr 2018 markieren einen Höchststand in den vergangenen Jahren. Laut dem Radverband ADFC liegt das jedoch nicht nur an der steigenden Zahl der Radler.

Auch im Kreis Esslingen verzeichnet man eine steigende Tendenz an