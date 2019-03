EsslingenHat der Angeklagte bei einem Raubüberfall in einer Wohnung in Esslingen geholfen, indem er vor der Haustür Schmiere stand? Diese Frage versucht derzeit das Stuttgarter Landgericht zu klären. Und das ist nicht das erste Mal. Der 27-Jährige war nämlich am 14. November 2017 von der 18. Großen Strafkammer wegen Beihilfe zur schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die anschließend eingelegte Revision hatte Erfolg. Der BGH vertritt die Meinung, dass der im Urteil festgestellte Sachverhalt eine Beihilfe nicht ausreichend rechtfertige. Und somit sitzt der 27-Jährige, der von