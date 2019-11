EsslingenObwohl sich die Anzahl der städtischen Belegungsrechte im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht hat, ist das Delta zwischen Angebot und Nachfrage immer noch gewaltig. In der Notfallkartei der Stadt sind derzeit 686 Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein vermerkt, die teilweise schon seit Langem auf eine Sozialwohnung warten. 1064 Belegrechte hat die Stadt momentan. Doch wer in so einer günstigen Wohnung lebt und nach wie vor Anspruch darauf hat, verlässt sie nicht. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die Belegungsrechte bis 2023 auf mindestens 1202 anwachsen werden, weil in den kommenden Jahren das Wohnraumversorgungskonzept zunehmend