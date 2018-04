EsslingenLeicht hat sich die Wurzel Mediengruppe ihre Entscheidung nicht gemacht: „Wir haben 27 Objekte abgeklappert“, sagte Firmengründer Heinz Wurzel beim Eröffnungsfest zur schwierigen Suche nach einem neuen Standort mit genügend Platz. „Endlich haben wir die meisten Unternehmen unter einem Dach. Hier können wir für unsere Kunden besser zusammenarbeiten.“ Zur Wurzel Mediengruppe gehören insgesamt 13 Firmen an sieben Standorten, der Jahresumsatz liegt bei 50 Millionen Euro. Zehn der 13 Firmen sind nun in Esslingen vertreten, die Firma hat ihren Stammsitz von Waiblingen verlagert. Von den aktuell 365 Arbeitsplätzen sind nun 200 in Esslingen zu finden.