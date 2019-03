EsslingenEr ist einer von hier, auch wenn ihn seine Leidenschaft für das Musical in die Welt hinaus zieht: Am Samstag wurde der Pianist und Dirigent Konstantinos Kalogeropoulos in der ausverkauften Württembergischen Landesbühne hymnisch gefeiert. Für seine Heimatstadt hat der „waschechte griechische Esslinger“, wie er sich selbst nennt, einen Abend mit Melodien aus Musical, Pop und Modern Classic zusammengestellt, um seine erste eigene CD „Piano Impact“ zu präsentieren. Mit dabei waren nicht nur Topstars wie Kevin Tarte, Zodwa Selele und Matthias Stockinger, sondern auch die Groovin‘ High Bigband der Esslinger Musikschule, wo Kalogeropoulos einen