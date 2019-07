EsslingenEin Mix aus Indie, Punk und Deutschpop mit knallharten politischen Statements ist das Markenzeichen der Hamburger Band Kettcar. Vor 1500 Zuhörern spielten die Musiker am Sonntag beim Burgfest in Esslingen. Mit kritischen, aber sehr schwerblütigen Texten riss die Band um den Sänger und Gitarristen Marcus Wiebusch das Publikum nicht gerade mit. Obwohl die Musiker in ihren Texten scharf mit dem Zeitgeist ins Gericht gehen, fehlte beim Auftritt in Esslingen über weite Strecken der Biss.

Mit sogenanntem Dreampop machten Eau Rouge aus Stuttgart als Vorgruppe beim Burgfest eine gute Figur. Danach gingen es die fünf Musiker von Kettcar auf der