EsslingenÖffnen, reinschauen und bitte wieder schließen“, heißt es bei Wolfgang Scheriebles Schaukästen. Und die Besucher lieben sie: Wann darf man große Kunst denn schon mal anfassen? Neugierig spähen sie durch die runden Öffnungen. Wer tatsächlich Hand anlegt und die Klappen an den ausrangierten Bienenkästen des Esslinger Bildhauers entriegelt und zur Seite schiebt, hält oft erst mal den Atem an: Wow. In jedem dieser Guckkästen öffnet sich eine kleine Welt dem Auge des Betrachters. Die Titel – „Mit Rosen bedacht“, „Der Schlaf der Vernunft“ oder „Sarkophag“ – geben nur wenige Hinweise, beim Hineinschauen entdeckt man getrocknete Rosenknospen, eine große