EsslingenWer ihm begegnet, spürt sofort: Der Mann hat etwas zu sagen. Und was für einen Politiker mindestens ebenso wichtig ist: Er meint auch, was er sagt. Heute vor 30 Jahren wurde Wolfgang Drexler zum ersten Mal in den baden-württembergischen Landtag gewählt. Das soll es für den Sozialdemokraten noch lange nicht gewesen sein. Das Credo, das ihn einst in die Politik gebracht hat, treibt ihn bis heute an: „Man darf sich niemals wegducken.“ Das hat der 71-Jährige nie getan. Er hat Farbe bekannt und Verantwortung übernommen, auch wenn es wehtat – zum Beispiel, als er 2009 Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart – Ulm wurde und damit manchen