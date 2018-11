Wohnquartier für alle Zielgruppen

Baustart in den „Salucci-Höfen“ im zweiten Quartal 2019 – Boulevard für Radfahrer und Fußgänger

In den „Salucci-Höfen“ in Esslingen-Weil entstehen Mehrfamilien- und Reihenhäuser für 400 bis 500 Menschen. Die Stadt Esslingen will durch das Bauprojekt die Stadtteile, Weil, Mettingen und Brühl noch enger verbinden.