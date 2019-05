EsslingenAls die Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) vor zwei Jahren den ersten Spatenstich für ein neues Projekt Am schönen Rain feierte, sprach OB Jürgen Zieger von einem „Meilenstein für den Wohnungsbau in unserer Stadt“. Mittlerweile ist Leben eingekehrt in die fünf neuen Gebäude auf der Flandernhöhe – von 30 neuen Wohnungen sind nur noch zwei zu haben. Und auch die dürften im Handumdrehen vergeben sein, weil bezahlbarer Wohnraum, wie er auf diesem Areal entstanden ist, in Esslingen knapp ist. Für die EWB hat das Projekt Modellcharakter: Die fünf Gebäude sind in Holz-Hybridbauweise entstanden – ein Verfahren, das sich als schneller und günstiger zu realisieren erwies als Bauten in klassischer Technik. Deshalb denkt das Unternehmen darüber nach, bei vergleichbaren Vorhaben verstärkt auf diese Bauweise zu setzen.

Hybridbauweise spart Bauzeit

EWB-Chef Hagen Schröter geht davon aus, dass sich mit der Hybridbauweise etwa ein halbes Jahr Bauzeit einsparen lässt. Und was die Sache für ein Unternehmen wie die Esslinger Wohnungsbau GmbH, die aktuell rund 3100 Wohnungen in ihrem Bestand hat, noch interessanter macht: „Diese Technik lässt sich auch bei Gebäuden mit Satteldach einsetzen.“ Holz und Stahlbeton werden bei dieser Technik kombiniert, die einzelnen Bauteile können vorproduziert und einbaufertig angeliefert werden.

Ein willkommener Nebeneffekt: Wände und Böden müssen nicht erst austrocknen wie bei einem klassischen Neubau. „Und die Stabilität ist dieselbe wie bei konventionell gebauten Häusern, von außen sieht man keinen Unterschied“, versichert Schröter. Deshalb wurden auch die Außenwände mit dem gewohnten Putz versehen. Balkone wurden an die Fassade montiert – jedes Gebäude hat seine eigene Farbgestaltung, damit die identischen Baukörper trotzdem ihren eigenen Touch erhalten. Innen sind die 30 Wohnungen ansprechend und funktional gestaltet, die Mieten bewegen sich zwischen 10,50 und 11,50 Euro pro Quadratmeter. Durch Belegrechte für die Stadt leistet die EWB auf der Flandernhöhe auch einen Beitrag zum Esslinger Wohnraumversorgungskonzept, mit dem die Kommune vermehrt Mietwohnungen für kleine und mittlere Einkommen schaffen möchte.

Wohncafé eröffnet

Das Projekt auf der Flandernhöhe soll nicht nur neuen Wohnraum schaffen, sondern auch den Gemeinsinn stärken. Nachdem bei einem ersten Treffen im Februar Wünsche und Ideen der Bewohner ermittelt worden waren, gab es im April eine Ideenwerkstatt. Dort wurde ein Programm für ein Wohncafé entwickelt, das nun im Erdgeschoss des Gebäudes Nummer 32 am zentralen Zugang zum Wohnquartier eröffnet wurde. Gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern, aber auch mit Nachbarn aus den umliegenden Häusern möchte Nadine Reibert vom Rudolf-Sophien-Stift, das auf dem Areal ein „Haus Flandernstraße“ für Menschen mit psychischem Handicap betreibt, einen Ort der Begegnung gestalten.

Vier solcher Einrichtungen sind unter der Regie des Vereins Integrative Wohnformen bereits im Stadtgebiet realisiert, und die Erfahrungen aus Mettingen, der Pliensauvorstadt, Oberesslingen und dem Zollberg machen die Initiatoren zuversichtlich, dass dort das soziale Miteinander gedeiht. „Solche Angebote sind für die Identifikation der Menschen mit ihrem Stadtteil von großer Bedeutung“, findet OB Jürgen Zieger, der alle zum Mitmachen ermunterte.