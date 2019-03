EsslingenWas auf dem zentral gelegenen Nürk-Areal in der Pliensauvorstadt geplant ist, ist für alle Beteiligten Neuland. Auf der rund 10 550 Quadratmeter großen Fläche soll Wohnen, Handel und Gewerbe in ganz neuer Form vereint werden. Die Firma Lidl als Eigentümerin des Grundstücks und die Stadtverwaltung haben am Donnerstag den Siegerentwurf eines gemeinsamen Architektenwettbewerbs für das Areal präsentiert – und sprechen von einer Riesenchance für den Stadtteil.

Die Firma Lidl hatte das Grundstück Ende 2017 vom bisherigen Eigentümer Nürk gekauft und zusammen mit der Stadt Esslingen einen nicht öffentlichen Architektenwettbewerb unter acht Büros