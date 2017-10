Anzeige

Der Esslinger Wohnungsmarkt liegt bekanntlich am Boden, deshalb nutzen Stadtverwaltung und Gemeinderat jede Chance, neue Möglichkeiten für den Wohnungsbau zu erschießen. Eine wichtige Rolle spielen dabei Bestandsflächen. In Zell und in Kennenburg sind nun durch eine Änderung der Bebauungspläne die Voraussetzungen für neue Wohnungen geschaffen worden. In Zell geht es um das Gelände der Firma Albert Fezer Maschinenfabrik und in Kennenburg um ehemalige Arztwohnungen und um ein Schwesternwohnheim auf dem Gelände des geriatrischen Zentrums.

Firma wechselt Standort

Damit auf einer Gewerbefläche und