Esslingen (red) - Wie kann die Selbstständigkeit und Mobilität in den eigenen vier Wänden erhalten bleiben? Wie kann die Wohnung an eine Pflegesituation oder Behinderung angepasst werden? Die Wohnberater haben auf diese und andere Fragen Antworten. Sie kommen nach Hause, informieren und geben Tipps zur Wohnanpassung. Weitere Informationen unter Tel. 07 11/35 12-26 14 oder per E-Mail katja.schneider@esslingen.de.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w