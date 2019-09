EsslingenEs war ein Fest des Belcantos: Auf ihrer Deutschlandtournee machten junge Sängerinnen und Sänger des Young Artists Programms der Cape Town Opera Kapstadt zwischen ihren Auftritten in Hamburg, Dortmund und München in der Esslinger Stadtkirche Station. „Wir sind glücklich, nach dem Konzert vor zwei Jahren erneut die Elite des südafrikanischen Sängernachwuchses in Esslingen hören zu dürfen“, sagte Wolfgang Haußmann, Vorsitzender des Fördervereins Herzklopfen, dem ein Teil der Einnahmen zufließt. Ein weiterer Teil geht an ein Förderprogramm, mit dem die Cape Town Opera bereits mehr als 3000 Kinder an die Musik und speziell den Gesang herangeführt