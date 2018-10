Anzeige

Esslingen

Saturdays are for the boys“ lautet eine bekannte Redewendung im englischen Sprachraum. Was übersetzt so viel bedeutet wie „Samstage sind reserviert für die Jungs“, bedeutet im Endeffekt, dass jene Männer es samstags bevorzugen, Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, um typischen Männer-Aktivitäten nachzugehen: Sport treiben oder schauen, das ein oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen und den Gepflogenheiten des Alltags entfliehen. Schön und gut. Stellt sich nur die Frage: Welcher Tag ist für die „Girls“, also die Mädels, und was wird unternommen?

Die Eßlinger Zeitung hat genau das Richtige für die Frauen, die sich eine Auszeit vom Alltag gönnen wollen. Am Sonntag, 21. Oktober, veranstaltet die EZ von 12 bis 17 Uhr im Autohaus Jesinger bereits zum vierten Mal die kostenlose Messe „Leben.Lifestyle.Genuss – Exklusive Präsentationen für die Frau“. Für einen Nachmittag verwandelt sich der Ort, wo normalerweise Autos im Mittelpunkt stehen, in eine Verwöhnoase, in der sich alles um Beauty, Wellness, Fitness, Kreativität, Mode und Ernährung dreht. Insgesamt 20 Aussteller haben sich zu der kleinen Messe angekündigt, um den Besucherinnen ihr Angebot zu präsentieren, es aber auch vorzuführen und selbst testen zu lassen. Fünf Stunden voller Ausprobieren, Entdecken und Verwöhnenlassen.

Von Schmuck bis Sport

Auffällig ist dabei das abwechslungsreiche Angebot an den Messeständen. Bei „Martina Jakschitz – Kosmetik und Fußpflege“ steht die schöne Haut im Fokus. Jakschitz demonstriert an diversen Models mit verschiedenen Hauttypen fach- und typgerechtes Schminken. Die Vorführungen beginnen jeweils zur vollen Stunde (13 bis 16 Uhr). Damit neben dem Make-up aber auch die Frisur sitzt, wird „Franziska Schaschko Friseure“ zu Besuch sein. Schwerpunkt dieses Standes: das schöne und passend gestylte Haar.

Ohne Schmuck geht dennoch nichts: Cornelia Burkhardt von „Juwelier Burkhardt“ stellt daher Neues aus den Schmuck- und Uhrenkollektionen für die anstehenden Wintermonate vor. Handgefertigten Schmuck aus der eigenen Goldschmiede-Produktion gibt es am Stand der „Goldschmiede Witzig“ zu bestaunen. Bei Gabriele Gelnar von „Energetix Magnetschmuck&Wellness“ dreht sich alles um Magnetschmuck und dessen Energie.

Auch für das passende Outfit wird etwas geboten. So bietet das „Schuhhaus Fischer“ bequeme sowie schicke Schuhe für den Herbst. Auch Gürtel und Taschen sind dabei. Um den eigenen Typ ideal zu unterstreichen, bietet „Création Joséfine“ an ihrem Stand eine Style- und Typberatung. Trendlabels und Komplettlooks stellt „Andrea Menze Mode“ aus. Darüber hinaus warten ausgewählte Damenmode und Accessoires („Fromm Fashion“) und ausgefallenere Outfits („Mode Pöll“).

Schönes Zuhause

Schön darf aber gerne auch das eigene Zuhause sein. Bei „Deco&More – Die Rauminterpreten“ wird einem geholfen. Nicole Mayer bringt in diesem Jahr Gardinen sowie Tapeten, Möbel und Leuchten mit ins Autohaus. So kann sich jeder sein eigenes Bild von der Vielfalt des Interieurs machen. Bei „Art und Wert“ werden zudem Kunstobjekte und kreative Designelemente ausgestellt.

Die Themen Sport und Gesundheit stehen bei „Fiala Gesundheitscenter“ und „DK Life Sports“ im Fokus. Letztere haben neben sportlichen Angeboten auch Informationsmaterial zu Wellness sowie Schmerztherapie dabei. Für alle Yoga-Interessenten bietet Susanne Köhler am Stand von „warmies4you“ Yoga- oder Meditationskissen sowie Augen- und Kirschkernkissen in verschiedenen Variationen.

„Dianas Backstübchen“, die „TeeSchwestern“, das „Getränke-Center Bayha“ sowie die „Weingärtner Esslingen“ sorgen kulinarisch für die entsprechende Versorgung. Kaffeespezialitäten, süße Teilchen und Kuchen, Bio-Limonaden, Tee und Bier sind nur ein paar der angebotenen Verköstigungen. Und wer weiß, vielleicht haben jetzt ja sogar die „Boys“, also die Männer, Lust bekommen, ihre Frauen für ein paar Stunden zu begleiten. Die Messe findet ja schließlich sonntags statt.

Aussteller und Catering

Andrea Menze Mode (Esslingen), Art & Wert (Esslingen), Buchhandlung Provinzbuch (Esslingen), Création Josefine (Ebersbach), Deco & More (Esslingen), DK Life Sports (Esslingen), Energetix (Winterbach), Franziska Schaschko Friseure (Esslingen), Fromm Fashion (Esslingen), Fiala Gesundheitscenter (Ostfildern), Goldschmiede Witzig (Esslingen), Juwelier Burkhardt (Esslingen), Kosmetik Jakschitz (Altbach), Mode Pöll (Esslingen), Optik Müggenburg (Esslingen), Schuhhaus Fischer (Esslingen), Schwertmühle (Esslingen), Teeschwestern (Kirchheim), Warmies4you (Baltmannsweiler), Getränke-Center Bayha (Esslingen), Diana’s Backstübchen (Plochingen), Weingärtner Esslingen.