Wochenlang im Wahlfieber

SHEBOYGAN/ESSLINGEN: In der amerikanischen Partnerstadt gehen 80 Prozent der Stimmberechtigten an die Urnen

In Wisconsin fährt Barack Obama mit 56 Prozent der Stimmen einen klaren Sieg ein. Im County Sheboygan, in dem die gleichnamige Esslinger Partnerstadt liegt, hat aber der republikanische Kandidat John McCain ganz knapp die Nase vorn. Wie Bürger in Sheboygan und in Esslingen lebende Amerikaner die Wahl erlebten und was sie sich vom Sieg Obamas versprechen, erzählten sie am Tag danach der EZ.