Eine Reise in Luthers Zeit:Morgen setzt der Erwachsenen-Spielclub der Württembergischen Landesbühne (WLB) die historische Fotowand mit Guckloch im Einkaufszentrum ES richtig in Szene. Eine Woche später, am Samstag, 17. Juni, ist dann der Jugend-Spielclub an der Reihe. In der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr sind die historisch kostümierten Teams im Center unterwegs und machen Lust auf das große WLB-Freilichtspektakel „LUTHER!“, das vom 15. Juni an auf dem Kesslerplatz aufgeführt wird. Der Senioren-Spielclub der WLB hatte bereits einen Auftritt an der Fotowand im ES. Noch bis 24. Juni haben Besucherinnen und Besucher im Einkaufscenter die Möglichkeit, in