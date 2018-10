EsslingenKastanien, Kürbisse, Weintrauben, Servietten mit bunten Blättern und eine kleine süße Überraschung auf jedem Platz – hübsch dekoriert wartet die lange Tafel im großen Saal des Mehrgenerationen- und Bürgerhauses Pliensauvorstadt an jedem dritten Dienstag im Monat auf die Besucherinnen des Witwentreffs. Mehr als ein Dutzend alleinstehende Damen von 70 an aufwärts sind es dieses Mal, die sich für zwei Stunden treffen – zum gemütlichen nachmittäglichen Plausch bei Kaffee, Tee, Butterbrezeln und Kuchen, serviert mit einigen kulturellen Häppchen, die Rosmarie Hartleb mit viel Fingerspitzengefühl auswählt. Als besonderen Gast begrüßt sie an diesem