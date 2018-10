EsslingenDas Projekt „WirtschaftsfreundlichES – Wirtschaftsfreundliche Stadt Esslingen“ geht in die nächste Runde. Vom 22. Oktober an verschickt das städtische Referat für Wirtschaftsförderung Briefe an die Esslinger Unternehmen. Diese werden gebeten, sich an einer Umfrage im Netz zu beteiligen, bei der es im Ergebnis darum gehen soll, die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Stadtverwaltung zu optimieren. Die Umfrage läuft bis zum 30. November.

Viele Partner machen mit

Wirtschaftsförderer Marc Grün war es bei den Vorbereitungen der Erhebung wichtig, möglichst viele Partner ins Boot zu holen. Und so entstand die Liste der Adressaten