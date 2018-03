Anzeige

Esslingen (red) Die Eßlinger Zeitung feiert Geburtstag und lädt Ihre Leser und Leserinnen während des Neckarwiesenfestes zu einem Streetfoodfest ein. Was das ist ? Lassen Sie sich überraschen von verschiedensten kulinarischen Highlights, die aufgefahren werden. Besucher erhalten außerdem bei einem spannenden Rundgang durch die Produktionshallen von Bechtle einen Einblick in die Herstellung einer Tageszeitung.

Für Unterhaltung und das leibliche Wohl sorgen Live-Musik und 10 Food Trucks mit kulinarischen Köstlichkeiten. Ein Kinderflohmarkt und weitere Attraktionen runden die Veranstaltung ab.

Das Verlagshaus der Eßlinger Zeitung liegt in Esslingen im Industriegebiet Neckarwiesen.

Folgende Trucks sind dabei:

Dray´s Taste of Texas

Foxtrott

Original Thaifood

Sunday Roast

Queens Wok me

BBQ Rockers: Grill Vision

Da Patricia

Liebesbeef

Brezenglück

Anmeldung für den Kinderflohmarkt unter: www.es-maerkte.de/kinderflohmarkt.

Adresse/Anfahrt: Eßlinger Zeitung, Zeppelinstraße 116, 73730 Esslingen.

Am 22. April findet ebenfalls das Neckarwiesenfest statt. Viele Firmen in der Nachbarschaft der Eßlinger Zeitung präsentieren an diesem Tag ihre Produkte und Leistungen.