Esslingen Trollinger, Spätburgunder, Riesling: Esslingen ist bekannt für seinen Weinbau. Damit das so bleibt, haben die Weingärtner in den vergangenen Wochen Pheromondispenser auf ihren Gütern ausgebracht. Pheromon ist ein biologisches Mittel zur Bekämpfung des Traubenwicklers. Die Motte befällt Weinreben, gefährdet damit die Ernte. „Seitdem das Klima wärmer wird, gibt es hier auch mehr Traubenwickler“, sagt Andreas Rapp, zweiter Vorsitzender der Weingärtner Esslingen. Pro Jahr legen die Tiere zwei- bis dreimal Eier – bevorzugt an jungen Trieben oder Trauben, je nachdem, wie das Jahr fortgeschritten und der Rebstock entwickelt ist. Nach einiger Zeit