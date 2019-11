Esslingen 3.30 Uhr. Noch so früh? Gähn. Umdrehen. Weiterschlafen. Für Volker Steimer ein Wunschtraum. In der dunklen, der kalten Zeit des Jahres muss der Verantwortliche für den Fahrzeug-Einsatz des Städtischen Baubetriebs Esslingen schon am frühen Morgen die Witterung im Auge behalten. Dabei helfen ihm Wetter-APPs, Wetterberichte und die beiden Wetterstationen am Jägerhaus und in der Dornierstraße in Sirnau, die Lufttemperatur und Feuchtigkeit der Straßen anzeigen. Liegt Schnee, Eis oder Glatteis in der Luft, informiert er seine Kollegen, und die geben im Schneeballsystem die Nachricht weiter: Winterdienst! Dann rücken die Mitarbeitenden des Städtischen