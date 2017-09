Anzeige

Esslingen (adi) - Kunden der Stadtbücherei dürfen sich demnächst auf geänderte Öffnungszeiten einstellen: Zum 1. Oktober treten die Winteröffnungszeiten in Kraft, die bis 30. April gelten. Die Hauptstelle in der Heugasse 9 hat dann Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 19 Uhr und an Samstagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Fahrbücherei und der Zweigstelle Berkheim bleiben unverändert. Die Rückgabekästen für Medien der Hauptstelle sind am Eingang in der We­bergasse jederzeit zugänglich. Zurückgegebene Medien werden am nächsten Öffnungstag vom Konto der Nutzer gebucht. Eine Verlängerung entliehener Medien ist