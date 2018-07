EsslingenIn Österreich sind die beiden ein Hit – hierzulande gelten sie bei vielen noch als Geheim tipp. Doch ihre Fan-Gemeinde wächst auch in deutschen Landen rasant, denn das Duo Seiler & Speer ist eine Nummer für sich. Den Komiker und Schauspieler Christopher Seiler und den Filmemacher Bernhard Speer, die am 20. Juli auf der Esslinger Burg zu Gast sind, verbinden eine herrlich schräge Weltsicht, ein ganz eigener Humor und ein feines Gespür für Musik und Schmäh. Lustvoll betrachten sie die Absonderlichkeiten des Alltags durch die kabarettistische Brille. Und was sie da sehen, ist manchmal nur mit Humor zu ertragen. Doch das kommt den beiden zupass. „I