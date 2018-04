Esslingen - Die Sonne geht langsam unter, es dämmert im Stadtpark. Nichts ahnend läuft man den Gehweg entlang, da stellt sich ein gewaltbereiter junger Mann in den Weg: „Hey warte mal, bleib stehen! Hast du einen Euro für mich?“ Schnell wird klar: Das ist kein Spaß, die Situation ist ernst, die Stimmung bedrohlich. Der Versuch, dem Mann aus dem Weg gehen, scheitert. Er wird immer lauter, fängt an, am Pullover zu ziehen und zu schubsen. Was tun in solchen Momenten? Das und vieles mehr haben die Mitglieder vom Verein „Ein Stern für Lena“ im Jugendhaus T1 am Zollberg nun gelernt. Der Fachreferent für Deeskalation und Gewaltprävention Lars Groven zeigte