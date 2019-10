Werner Barth, BUND-Ortsgruppe Esslingen

Die Dinge haben wir in der Familie über viele Jahre hinweg optimiert. Das Wissen um Umwelt- und Naturschutz ist ja nichts Neues, und was mit dem Klimawandel auf uns zukommt, ist seit 30 Jahren bekannt. Und: Jeder muss für sich selbst seinen eigenen Weg finden, wie er sein Leben entsprechend ausrichten kann. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Aber nichts ist perfekt. Je nachdem, welche Berechnungsgrundlage ich für den ökologischen Fußabdruck nehme, liegen wir zur Zeit bei rund 1,5 Erden für unsere Familie. Ernährung: Ich kaufe bevorzugt hier im Großraum Stuttgart erzeugtes Obst und Gemüse, im Winter Kohl, Gelbe Rüben, Sellerie beim Zeller Gemüsehändler, bei den Esslinger Gemüsebauern oder aus dem Bio-Laden. Daneben haben wir auch noch Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, zum Teil eingedünstet oder eingefroren. Wohnen: Mir ist vor allem CO2-armes Heizen wichtig, deshalb heizen wir das Haus mit einer Stückholzheizung. Das Holz dafür kommt aus unseren Streuobstwiesen und durch Zukauf aus dem Esslinger Stadtwald. Das kaufen wir beim Grünflächenamt der Stadt und arbeiten es dann selbst auf. Mobilität: In die Stadt fahre ich nur noch ganz selten mit dem Auto. Bei trockenem Wetter mit dem E-Bike – es ist erstaunlich, wie viel man damit in den Satteltaschen transportieren kann. Und bei schlechtem Wetter mit dem tollen Drei-Euro-Tagesticket für die ganze Stadt. Längere Strecken und größere Transporte machen wir mit unserem Erdgasauto. Das Flugzeug nutze ich aus Prinzip nicht. Konsum: Bei uns hat die Kleidung eigentlich drei Leben. Erst mal kaufe ich haltbare, nicht zu modische Kleidung. Wenn es die in Bio-Qualität gibt, dann wird das bevorzugt. Ist die Kleidung zu abgenutzt, wird sie zur Arbeitskleidung für den Garten. Als letztes Leben werden daraus Putzlumpen. Foto: privat

Tim Bengel, Künstler aus Esslingen

Ernährung: Tatsächlich habe ich ein Gemüseabo bei einem Bauern auf den Fildern. Dieser Bringt mir jede Woche zwei Kisten saisonales Gemüse aus seinem Anbau vorbei. Wohnen: Ganz ohne Heizung komme ich nicht durch den Winter. Natürlich achte ich darauf, keine unnötige Energie zu verschwenden, nur stoßzulüften und auch zuhause eher einen Pulli zu tragen, anstatt zu warm zu heizen. Mobilität: Ich habe das wohl spritsparendste Auto das es gibt: einen kleinen Smart. Sobald in Esslingen bessere E-Infrastruktur angeboten wird, möchte ich aber zu E-Mobilität wechseln. Konsum: Was Konsum angeht, bin ich ein sehr zurückhaltender Mensch. Ich gehe nie Shoppen und versuche bei meiner Kleidung auf junge Modelabel aus der Region zu setzen. Meine letzte Winterjacke hat meine Freundin designt und selbst in meinem Esslinger Atelier genäht. Foto: privat

Kolja Schultheiß, Organisator Fridays For Future Esslingen

Ernährung: Ich ernähre mich im Winter – genauso wie im Sommer – Vegan, wodurch ich nicht nur Lebensräume wie den Amazonas schone, sondern auch zwei Tonnen Treibhausgase pro Jahr einspare. Obst und Gemüse kaufen wir auf dem Esslinger Wochenmarkt: bio und regional. Was es dort nicht gibt, kaufen wir größtenteils in Biosupermärkten. Des Weiteren bauen wir in unserem Garten einiges Obst und Gemüse an und versuchen, dieses auch für den Winter haltbar zu machen. Viele weitere Lebensmittel kaufen wir in Bioläden oder bei regionalen Händlern. Wohnen: Leider hat unser Haus eine Gasheizung, darauf haben wir als Mieter wenig Einfluss. Ich will unseren Vermietern allerdings nahelegen, wenigstens auf Biogas umzusteigen. Für mich gilt aber sowieso: Intelligent heizen und lieber mal einen Pulli anziehen. Am klimafreundlichsten wäre es allerdings, wenn die Esslinger Haushalte via Fernwärme mit Geo- und Solarthermie versorgt würden. Mobilität: Auch im Winter bin ich mit Bus, Bahn, Fahrrad und zu Fuß unterwegs – wir haben seit Jahren kein Auto mehr. Gerade in einer gut angeschlossenen Gegend wie Esslingen benötigt mensch kein eigenes Auto. Das hilft nicht nur dem Klima, sondern auch der persönlichen Fitness. Deshalb sollte der ÖPNV ausgebaut und am besten kostenlos werden. Konsum: Ich versuche möglichst wenig neu zu kaufen, lieber repariere ich alte Sachen oder kaufe second hand. Wenn ich doch mal etwas neues kaufe, dann spare ich eine Weile und kaufe mir etwas, das nachhaltig, möglichst zeitlos und langlebig ist. Meine Jacke zum Beispiel war sehr teuer, dafür ist sie komplett aus recyceltem Material gefertigt und der Hersteller bietet einen sehr guten Reparaturservice sowie die Garantie, dass die Jacke lange hält. Foto: privat

Ulrich Schwarz, Mitglied der Greenpeace-Ortsgruppe Esslingen

Ernährung: Da meine Frau in einer Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) für den Gemüseanbau (Bio) zuständig ist, gibt es auch im Winter, frische Sachen aus dem Gewächshaus oder eingelagerte Feldfrüchte. Das meiste, was es da nicht gibt, bringt sie aus dem Hofladen mit. Natürlich kaufen wir auch Sachen im Supermarkt, aber wenn es geht immer Bio und regional Wohnen: Da wir in einer Mietwohnung leben, haben wir wenig Einfluss auf die Art der Heizung; in unserem Fall ist das Öl, und leider ist das Haus auch nicht gut isoliert. Aber wir haben nur die Wohnräume geheizt, Schlafzimmer nie, Toilette und Bad nur selten. Und wir achten darauf, dass die Temperaturen nicht über 20 Grad gehen. Lieber ziehen wir einen wärmeren Pulli an als die Heizung weiter aufzudrehen Mobilität: Wir haben zwar ein Auto, das wir vorwiegend benutzen, um größere Sachen zu transportieren, aber seit wir beide ein Pedelec besitzen, fahren wir Strecken bis 20 Kilometer meist per Rad, auch im Winter, und oft auch bei Regen. Auch in der Freizeit fahren wir viel mit den Rädern. Natürlich werden die E-Bikes mit Ökostrom gespeist. Manchmal drängt die Zeit, oder die Strecke ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu zeitaufwendig oder umständlich; dann versuchen wir wenigstens Fahrgemeinschaften zu bilden. Größere Strecken fahren wir vorwiegend per Bahn. Konsum: Wir kaufen sehr selten neue Kleidungsstücke. Es gibt so viele Second-Hand-Läden, dass wir immer mal wieder etwas finden. Und das tragen wir dann so lange, bis es nicht mal mehr für die Arbeit taugt. Wir reparieren auch viele Dinge selbst, bevor wir sie wegwerfen, oder verschenken Sachen, die noch gut sind, die wir aber nicht mehr brauchen. Wenn wir neue Kleidungsstücke kaufen, achten wir darauf, dass sie nachhaltig hergestellt und möglichst lange haltbar sind. Foto: privat

Gaby Visintin, Pressesprecherin Schutzgemeinschaft Filder

Ernährung: Ja, ich versuche möglichst saisonal einzukaufen, also keine Erdbeeren oder Himbeeren im Winter. Orangen stehen allerdings auf dem Speiseplan, auch wenn sie nicht aus der Region kommen, da sie wichtige Vitaminträger sind. Ich kaufe auch das meiste direkt auf dem Markt oder direkt beim Erzeuger und transportiere das Gemüse und zum Beispiel die Äpfel in einem Korb. So kann ich zusätzlich Verpackungsmüll sparen. Wohnen: Ja, energiesparend zu heizen ist uns wichtig. Da unser Häuschen sehr wärmedämmend gebaut ist, brauchen wir prinzipiell weniger Energie um zu heizen. Wir versuchen uns auch eher etwas wärmer im Haus anzuziehen, als die Heizung hochzudrehen. Auch in den Schlafzimmern braucht es nicht warm zu sein. Mobilität: Bei der Fortbewegung habe ich derzeit noch einen hohen ökologischen Fußabdruck, da ich in Tübingen arbeite und es einen großen zeitlichen Unterschied zwischen der Fahrt nach Tübingen mit dem Bus oder mit dem privaten PKW gibt. Schade, dass damals die Forderung von Umweltaktivisten nicht umgesetzt wurde: Statt der B 27 eine S-Bahn nach Tübingen/Reutlingen zu bauen. Dann hätten die Filder jetzt nicht jeden Morgen mit Staus auf der B 27 und Ausweichverkehr in den Filderstädten zu kämpfen. Konsum: Ich hoffe bei jedem Kauf, dass die Qualität der Textilien so gut ist, dass das Textil möglichst lange hält. Meine derzeitige Winterjacke dürfte jetzt sechs Jahre alt sein. Meine Sportwinterjacke ist sehr zeitlos geschnitten und ich trage sie schon seit rund 20 Jahren. Was mich stört ist, dass heute Vieles viel schneller kaputt geht als früher. So zeigte etwa das gleiche Schuh-Modell, das ich vor zwei Jahren kaufte, innerhalb eines Winters Verschleißerscheinungen. Ich stellte dann fest, dass das Leder inzwischen viel dünner als das beim Vorgängermodell ist. Foto: privat