Anzeige

EsslingenEin Kompliment ist ein Kuss durch einen Schleier“, soll der französische Schriftsteller Victor Hugo mal gesagt haben. Genau so fühlt es sich auch an, wenn man ein ernst gemeintes Lob bekommt: wie ein liebes Küsschen, wie Balsam für die Seele. Damit man öfter daran denkt, dem Gegenüber mal etwas Nettes zu sagen, gibt es jedes Jahr am 1. März den weltweiten Tag des Kompliments. Doch hin und wieder kann man beim liebgemeinten Schmeicheln auch in Fettnäpfchen treten und das Kompliment wird als Beleidigung aufgefasst. Damit das nicht passiert, weiß Gudrun Weichselgartner-Nopper Rat. Sie gibt seit zehn Jahren Knigge-Seminare für Kinder, Teenager, Erwachsene sowie für Mitarbeiter der Volkshochschule Ostfildern und für die Familienbildungsarbeit in Köngen.

Figur und Alter sind tabu

Mit Komplimenten gingen die Leute leider sparsam um, findet Weichselgartner-Nopper. Vor allem der Schwabe mache in der Regel zu wenig Komplimente, rein nach dem Motto „net gschompfa isch globt gnuag“. „Ich bin selber Schwäbin, kann es aber nicht ganz nachvollziehen, wieso sich da einige schwertun, ein Kompliment zu machen“, sagt Weichselgartner-Nopper. „Ich sage meinen Seminar-Teilnehmern immer, dass ein Kompliment nichts kostet, aber das Leben einfach leichter und schöner macht.“ Durch nette Gesten erhalte man auch viel vom Gegenüber zurück. Derjenige, der das Kompliment erhalte, freue sich und das positive Feedback mache denjenigen, der das Kompliment gemacht hat, auch wieder glücklich – vorausgesetzt man macht es richtig.

„Das Kompliment soll natürlich einen wahren Kern haben und nicht völlig aus der Luft gegriffen sein. Es muss glaubhaft sein, sonst fühlt derjenige, der das Kompliment erhalten hat, dass es eine Lüge ist und erreicht genau das Gegenteil“, erklärt Weichselgartner-Nopper. Aber auch wenn es ernst gemeint ist, schnell kann man dabei in Fettnäpfchen treten, und dann kann es für beide Seiten unangenehm werden. Die Knigge-Expertin hält es beispielsweise für gefährlich, beim Komplimente machen auf die Figur oder das Alter einzugehen. „Du hast toll abgenommen“ sei immer ein riskantes Kompliment, denn bei einem Gewichtsverlust könne immer eine Krankheit die Ursache sein, erklärt Weichselgartner-Nopper. Vor allem Männer würden schnell in schwierige Situationen geraten, wenn sie einer Frau ein Kompliment über ihre Figur machen. Im Hinblick auf die aktuelle „Metoo-Debatte“ würden diese Schmeicheleien oft als Anmache oder sexistisch aufgefasst, auch wenn es eigentlich gar nicht so gemeint war. „Deshalb sollte man nicht nur auf das Aussehen eingehen, sondern auch auf den Charakter einer Person, oder die Leistungen in der Arbeit loben“, rät Gudrun Weichselgartner-Nopper. „Für dein Alter siehst du echt gut aus“ komme außerdem auch nicht gut an, vor allem wenn man nicht genau wisse, wie alt der andere ist.

Doch nicht nur der Moment zählt, wenn man das Kompliment macht, sondern auch die Situation danach. Auf keinen Fall soll man im Anschluss eine Bitte oder einen Wunsch äußern, warnt Gudrun Weichselgartner-Nopper. „Sonst wirkt das Ganze sehr berechnend und das Kompliment hat einen bitteren Nachgeschmack.“ Allgemein könnten wir uns eine Scheibe von den Italienern abschneiden, findet Weichselgartner-Nopper. Sie begrüßten auch verblühte Schönheiten am Morgen mit „buongiorno bellezza“ und versüßten ihnen damit den Tag,