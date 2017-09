Von Claudia Bitzer

Hans Kusterer ist gefrustet. Eine halbe Stunde dauert es normalerweise, bis eine Reihe Rebstöcke gelesen ist. Am Montag haben der Chef des gleichnamigen Weinguts und seine Helfer vier Mal so lange dafür gebraucht. Der Grund: Die Kirschessigfliege hat sich in die Portugieser-Beeren gebohrt und fleißig ihre Eier abgelegt. Jeden einzelnen Trauben „müssen wir genau anschauen und die betroffenen Stellen ausschneiden“, klagt der Selbstvermarkter aus Esslingen. „Einen so frühen Lesebeginn hatten wir noch nie.“ Sein ebenfalls selbstvermarktender Kollege Adolf Bayer hat auch am Montag mit der Lese begonnen. Und die genossenschaftlich organisierten Weingärtner Esslingen steigen am Dienstag ein.

Sie lieben es feucht und warm

60 Oechslegrade und feucht-warme Temperaturen: Die Schädlinge hatten in den Tagen vor dem Wetterumschwung genau die Bedingungen, die sie lieben, erläutert Kusterer. Und wenn dann noch wie bei ihm große Wiesen an die Rebstöcke grenzen und das Efeu im Felsenband der Weinberge nicht weit entfernt ist, das den Insekten Schutz gibt, sind alle vorbeugenden Maßnahmen wie Entlauben, Mähen oder Löschkalk vergeblich. Dann hilft selbst Chemie nichts mehr. Dann muss alles, war betroffen ist, schnell rein, wenn man nicht den puren Essig haben will. Betroffen sind vor allem die roten Trauben mit den weicheren Schalen: Portugieser, Dornfelder, Frühburgunder, Trollinger ... Und das tut umso mehr weh, wenn man wie Kusterer besonders auf die Roten setzt. Zumal auch er durch die Frostnacht im April Einbußen hatte. Ein früher Austrieb, ein durchwachsener Sommer mit allen Höhen und Tiefen, jetzt auch noch die Quälgeister: Für Kusterer ist das alles der „mehr und mehr aufkommenden Klimaverschiebung“ geschuldet.

Qualität statt Quantität?

„Der Portugieser sieht schlimm aus“, sagt auch sein Esslinger Selbstvermarkter-Kollege Adolf Bayer. „Mal sehen, vielleicht mache ich Traubensaft daraus.“ Der Befall der Reben sei allerdings nicht nur sorten-, sondern eben auch lagespezifisch. Der Acolon, den er am Montag eingefahren hat, sei zum Beispiel noch relativ gesund.

Bayer macht das geringe Obstvorkommen in diesem Jahr mitveranwortlich dafür, dass sich die Fliegen so auf die Trauben stürzen. Sein Trost: Der Weißwein steht relativ gut da, auch die späteren Traubensorten sehen noch gut aus, „wenngleich auch da die Fliege schon drin ist“. Fürs Spritzen mit einem Insektizid ist es schon zu spät: „Denn dann muss man 14 Tage warten, bis man lesen darf. Ich hole die Trauben lieber etwas früher und mit fünf Oechslegrade weniger. Denn guter Wein wird aus gesunden Trauben gemacht.“ Unterm Strich rechnet er damit, dass ihn Frost und Kirschessigfliege 30 bis 40 Prozent seines Rotwein-Ertrags kosten werden. Dafür stimmt die Qualität: „Wir kriegen tolle Weine hin“, prophezeit er. Kusterers diagnostizierte Klimaverschiebung kann er nur bestätigen. „Es wird alles immer früher.“ Deshalb müsse man auch darüber nachdenken, welche Trauben hier noch eine Zukunft hätten. „Mit dem Trollinger und dem Portugieser wird es immer schwieriger werden.“

Dass die Zukunft des Trollingers hierzulande gefährdet sein könnte, sieht Albrecht Sohn, Chef der genossenschaftlich organisierten Weingärtner Esslingen, zwar nicht. Aber auch er räumt ein, dass die Kirschessigfliege „punktuell je nach Frühsorte und Lage“ gewaltig zugeschlagen habe.

Am Dienstag und Mittwoch wird in der WG für den neuen Wein gelesen, Ende der Woche sind die frühen Sorten dran. Sohn ist optimistisch für den Jahrgang 2017: „Noch ist alles offen.“ Die derzeit warmen Tage und kühlen Nächte lassen ihn hoffen. „Der Acolon ist momentan bei 80 Grad Oechsle. Jeder Tag bringt bis zu einem Oechslegrad mehr“, gibt er sich nervenstark. Aber auch er will sich und seinen Mitgliedern nicht ewig Zeit lassen: „Bis Anfang/Mitte Oktober sind wir mit der Lese ganz fertig.“

Das sagt der Fachmann

Siegfried Hundinger vom Landratsamt Ludwigsburg kommt als Weinbauberater vom Kreis Ludwigsburg bis an den Bodensee quer durch die Region. Am ersten Tag nach seinem Urlaub konnte er zwar noch nicht sagen, wie stark die Kirschessigfliege in den vergangenen Tagen im Land zugeschlagen hat. „Eine Meldung aus Stuttgart habe ich heute aber schon bekommen.“ Da die Tiere es warm, feucht und schattig mögen, sollte man das Blattwerk um die Trauben zurückschneiden und das Gras rund um die Reben kurz halten. Vorbeugend könne man in gefährdeten Lagen Löschkalk spritzen. Ist der Befall schon sehr stark, hilft nur die schnelle Lese.

Hundinger rechnet damit, dass der Jahrgang 2017 aufgrund des Aprilfrosts im Durchschnitt zwar 30 bis 40 Prozent weniger Ertrag bringt. Dafür dürfe man etwa beim Lemberger mit einem „Spitzenjahrgang“ rechnen. Nach dem frostigen Auftakt im April habe der Sommer den Wengertern mit viel Sonne und ausreichend Niederschlag eigentlich „Topbedingungen“ beschert.