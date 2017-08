Trotz Supercup-Spiels, widersprüchlicher Wettervorhersagen und anfangs dunkler Sturmwolken lockte der letzte Abend beim 25. Kino auf der Burg mit dem zauberhaften Filmmärchen „Der wunderbare Garten der Bella Brown“ noch einmal viele Besucher ins Open-Air-Kino im Inneren Burghof. Angesichts der gut 20 000 Besucher, die in diesem Jahr an zehn Kinoabenden plus dem Tag des Ehrenamts gezählt wurden, zieht Sibylle Tejkl, Geschäftsführerin des Kommunalen Kinos (Koki), ein positives Fazit: „In Anbetracht der Umstände, die - was das Wetter angeht - nicht so ganz einfach waren, können wir total zufrieden