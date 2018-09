EsslingenDer Wunsch, Erlebtes, Gesehenes, Gedanken und Empfindungen zu formulieren, zu formen und festzuhalten. Eine beachtliche Bandbreite an künstlerischen Techniken, eine immense Lust am Ausprobieren und der Mut, immer wieder Bekanntes hinter sich zu lassen, Grenzen auszuloten und Neues zu wagen – all das verbindet die sechs Frauen, die auf Einladung der Initiative „Kunst in Zell“ und der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen ihre Arbeiten in der Akademie zeigen. Vor über zehn Jahren bezogen die sechs Künstlerinnen im Zollamt am Westkai in Stuttgart-Wangen ihre Ateliers: „Wir waren fasziniert vom Gegensatz zwischen der