EsslingenChristian Fink, 1831 geboren und 1911 in Esslingen gestorben, war Komponist, Orgelinterpret, Musiktheoretiker, Pädagoge am hiesigen Lehrerseminar, Musikdirektor an der Stadtkirche St. Dionys und musikalischer Leiter des Oratorienvereins und zu seiner Zeit weit über Württemberg hinaus bekannt. Heute ist der Musiker in Vergessenheit geraten, in Esslingen erinnern die Christian-Fink-Straße und eine Plakette an seinem Wohnhaus am Hafenmarkt an ihn. Der Pianist Robert Bärwald hat im Esslinger Stadtarchiv, wo Finks Nachlass ruht, das musikalische Werk Finks aus seinem Dornröschenschlaf geweckt: „Christian Fink wirkte mit seinen Kompositionen weit über