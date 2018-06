ES-BerkheimSchnell auf der Bundesstraße, schnell auf der Autobahn, schnell unten in der Stadt – aber nur, wenn der Verkehr auf der Aufstiegsstraße und ihrer Fortsetzung über die Filder nicht gerade wieder einnmal zum Erliegen gekommen ist. Und wenn die Bauarbeiten am Festo-Knoten und der Nellinger Linde endlich vorbei sind: Der Esslinger Stadtteil Berkheim liegt ideal für all diejenigen, die im Großraum Stuttgart arbeiten, aber noch in eher dörflichen Strukturen mit einem regen Vereinsleben wohnen möchten – und ein Auto haben.

Denn damit ist man nach wie vor am flexibelsten. Aber mit dem 113er und dem 138er verbinden auch zwei Buslinien Berkheim